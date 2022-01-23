На границе с Румынией нашли мертвого пограничника – ему было всего 19

Инцидент произошел сегодня, 23 января / Коллаж "Сегодня"

В Черновицкой области вблизи украино-румынской границы нашли тело военнослужащегосегодня, 23 января. Ему было 19 лет.

Об этом сообщил спикер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, пишет УНН.

Что известно

На место вызвали офицеров пограничного отряда для проведения внутреннего служебного расследования.

"В пятницу, недалеко от украинско-румынской границы, было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни. В дальнейшем была вызвана карета скорой медицинской помощи, проинформированы представители полиции и других правоохранительных органов", — сообщил Сергей Бровко.

По смерти военнослужащего продолжается следствие.

Не первый случай?

Возле границе с Румынией нашли мертвым украинского пограничникаЧерновицкого пограничного отряда. Тело с огнестрельным ранением нижней челюсти обнаружили недалеко от Селятино Вижницкого района.

Военнослужащий не так давно проходил службу и замечаний к несению службы не было.

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