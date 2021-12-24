На Херсонщине на пруду утонули двое мальчиков: они были друзьями

Тела детей спасатели нашли в речке уже поздно вечером / Коллаж "Сегодня"
Вчера, 23 декабря, в селе Раздольное Херсонской области в ставке нашли тела двух мальчиков в 8 и 9 лет. Дети катались на санках у пруда, выехали на тонкий лед, который не выдержал, и мальчики оказались в воде.
Об этом сообщает полиция Херсонской области.
Детали
Обратилась в полицию мама одного из мальчиков. Женщина сообщила, что в 14:00 ее 8-летний сын вместе с 9-летним одноклассником взяли санки и пошли гулять.
Когда дети вечером не вернулись, родители начали им звонить по телефону, но мобильный был выключен.
Нашли следы от санок
У местного пруда полицейские увидели следы от детской обуви и санок. На расстоянии около 15-20 метров от берега во льду, толщиной всего 3-4 см, была лунка диаметром около 3 метров.
На место вызвали работников ГСЧС и водолазов. Глубина водоема была около 3 метров.
Тела детей нашли вечером
Тела детей искали при температуре воздуха -17 ° C и сильном ветре. Около 19:50 спасатели достали тело первого мальчика, а второго ребенка разыскали водолазы почти в 22:50. В воде нашли и санки.
На телах детей следы насильственной смерти не обнаружены.
Что говорят в полиции
Полиция открыла два уголовных производства по ч.2 п.2 ст.115 "Умышленное убийство" с отметкой (несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время в рамках уголовных производств полицейские проверяют все обстоятельства и причины, приведшие к трагедии.
"Утонувшие мальчики были друзьями. Катались на санках, но не учли, что лед на водоеме был пока что еще очень тонким. К сожалению, произошел несчастный случай", – сообщил сайту "Сегодня" спикер полиции Херсонской области Виталий Байдаров.
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