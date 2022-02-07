На Карпаты надвигается сильный ветер – прогноз от синоптиков

В Карпатах ухудшится погода. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Карпатах в понедельник, 7 февраля, будет облачной. Синоптики прогнозируют сильные осадки. Также в этот день ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает Sinoptik.

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7 февраля в Карпатах весь день будет облачно с прояснениями. Днем ожидается сильный дождь, вечером – сильный дождь со снегом.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью до 15-24 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +2 до +4 градусов, а днем поднимется до +7 градусов.