На Керчь обрушился мощный ливень. В городе начался потоп – видео

Потоп в Керчи парализовал движение транспорта. Коллаж "Сегодня"
В оккупированном Крыму в городе Керчь снова прошел мощный ливень. В результате город затопило. Горожанам трудно передвигаться по улицам, на маршруты не вышли трамваи и троллейбусы.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
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Из-за обильных осадков подтопило 95 частных домов и 192 придомовые территории. Улицы города превратились в реки.
Какие улицы затопило:
- перекресток Самойленко и ул. Борзенко;
- ул. Еременко в районе стадиона им. 50-летия Октября.
Сейчас эти участки дороги перекрыты. Так называемая администрация рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте.
По словам синоптиков, в ближайшие дни от мощных ливней также могут пострадать Феодосия, а также Ленинский и Кировский районы Крыма.
Не первое наводнение в этом году
17 июля сильные дожди в Керчи привели к потопу. Жители города были вынуждены передвигаться по улицам на лодках. Тогда было подтоплено около 300 частных и многоквартирных домов. 40 тысяч человек остались без электричества, 20 тысяч – без питьевой воды.
Напомним, ранее Харьков накрыла ледяная буря – город "атаковал" сильный дождь с крупным градом.
Кроме того, недавно сильный град остановил движение на трассе Одесса – Киев, а в Николаевской области шквальный ветер срывал крыши с домов.