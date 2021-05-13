На Кировоградщине хотели создать фейковые ОТГ: СБУ "накрыла" организованную группировку (фото)

Сотрудники спецслужб обезвредили группировку, которая хотела взять под контроль имущество и природные ресурсы на территории региона

Фото: СБУ

В Кировоградской области правоохранители разоблачили группировку, которая создавала незаконные органы местного самоуправления, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники пытались сформировать на территории области несколько фейковых ОТГ для присвоения полномочий официальных территориальных общин. На так называемых учредительных собраниях они приняли решение создать псевдообразования и назначить "руководителей".

С поддельными документами и печатями злоумышленники хотели взять под контроль имущество и природные ресурсы на территории нескольких поселков региона.

Фото: СБУ Реклама

Во время обысков по месту жительства организатора и двух участников группировки обнаружили:

документацию фейковых ОТГ;

фиктивные удостоверения "депутатов";

средства связи и компьютерную технику, которую использовали для изготовления поддельной документации.

Правоохранители открыли уголовное производство.

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