На Львовщине младенца бросили под колледжем: малышку спасли в последний момент

Младенца нашли на лестнице / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 16 ноября, в городе Новый Раздол Львовской области на лестнице столовой местного политехнического профессионального колледжа охранник нашел завернутого в шарф младенца. Ребенок пострадал из-за переохлаждения.

Об этом пишет сайт ZAXID.NET.

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Подробности

Около 10:30 охранник колледжа совершал обход территории. Мужчина заметил небольшой сверток на лестнице при входе в столовую. Сначала подумал, что это мусор, но когда подошел поближе, то заметил, что в большой шарф завернут младенца.

Девочка была жива. Муж сразу вызвал скорую и полицию.

Состояние ребенка

Как сообщила заместитель главного врача Новораздельской городской больницы Ольга Шелудько, девочку привезли в больницу сотрудники полиции. Ее обследовали. Ребенок здоровый, только переохлажден.

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Младенца бросили через несколько часов после рождения

Девочку подбросили буквально через несколько часов после рождения. Вес ребенка – 3150 г, рост – 50 см.

"Сейчас она находится в детском отделении больницы. У нее отобрали анализы, результаты будут известны завтра. Если они будут в норме, то мы будем готовить документы для передачи маленького в дом ребенка", – рассказала Ольга Шелудько.

Полицейские ищут маму ребенка.

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