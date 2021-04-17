Во Львовской области после вакцинации AstraZeneca умер мужчина

В Департаменте здравоохранения Львовской ОГА уже начали расследование, медики обнаружили у погибшего сопутствующие заболевания, которые могли повлиять

В пятницу, 16 апреля, во Львовской области умер мужчина, который накануне сделал прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca/Covishield.

Об этом сообщил глава ОГА Максим Козицкий.

"По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, 15 апреля 2021 года мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield", - написал он.

По его словам, случай смерти рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Львовской ОГА.

Реклама

На данном этапе смерть зарегистрировали как "неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19". Козицкий то же время подчеркнул, что вакцинация не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.

"По предварительной информации, согласно врачебному свидетельству о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, cтенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность", - уточнил Козицкий.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный доктор Украины Виктор Ляшко заявил, что вакцина Covishield от AstraZeneca безопасна. В Украине не зафиксировали никаких серьезных последствий после ее использования.