На Львовщине столкнулись поезд и маршрутка: есть пострадавшие

В результате аварии два пассажира автобуса получили травмы

На Львовщине в результате ДТП с участием поезда и маршрутного автобуса пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-центр Львовской железной дороги.

Дорожное происшествие произошло на железнодорожном переезде 8 км перегона Ставчаны – Любинь Великий.

"Приближаясь к переезду, водитель маршрутного автобуса сообщением Львов – Пустомыты пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, которые запрещали движение автотранспорта, и выехал на переезд", – говорится в сообщении.

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Заметив нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние оказалась недостаточным, чтобы предотвратить столкновение.

В результате аварии два пассажира автобуса получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее на перекрестке Яблонской и Окружной в Буче произошла авария, 21 января. Киевлянка 1996 года рождения, управляя автомобилем Honda Accord ехала на улице Яблонской в городе Буча по направлению Ворзеля.

Кроме того, мы писали, что в Одессе столкнулись пять автомобилей.