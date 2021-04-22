На Львовщине возле дома образовался провал: почему под землю ушел целый сад

В селе Пески на Львовщине под землю ушел целый сад. Пропасть 25 метров в ширину и 12 в глубину образовалась за одну ночь. В несколько метрах от обвала дом, в котором живет мужчина, а с другой стороны дорога.

Почему случилась беда и насколько серьезная угроза для других домов, выясняли "Сегодня".

От краев пропасти к дому всего несколько метров. Однако яма продолжает разрастаться. Один из столбцов, установленных после обвала, уже просел. В доме живет пожилой мужчина. Родственники говорят, он даже не слышал, когда его сад ушел под землю. Обвала не ожидал никто.

"Вечером приезжали и заметили, что там нет воды, там так было бы мокро, что высохло – это было странно", – говорит хозяйка дома Ольга Волошин.

Сейчас мужчину забрал сын. В доме отключили газ и электричество. Обвал на этом месте произошел уже во второй раз. В прошлый раз такое случилось почти 50 лет назад. Село расположено на карстовых полостях. Это уже третья масштабная пропасть в этом селе.

В общине подозревают: обвал могла спровоцировать снежная зима. Теперь боятся дождей, из-за которых пропасть может разрастись.

В райадминистрации решили исследовать землю под десятью домами, которые ближе к пропасти, и под сельской дорогой. Есть ли сейчас угроза очередных оползней в селе, выяснят геологи. Пока для безопасности школьный автобус временно сократил маршрут.

На доме сделали контрольные отметки. Будут следить, не пострадает ли само сооружение. Причиненный ущерб жителям в администрации обещают компенсировать.

Видео: Сегодня