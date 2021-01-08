На нефтебазе в Николаевской области вспыхнул масштабный пожар (фото)

В Николаевской области на территории нефтебазы произошел пожар. Там загорелась емкость с битумом объемом в 50 куб. м.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС.
Отмечается, что пожар случился в обед 8 января возле станции Гороховка Витовского района.
На месте работали 50 пожарных и 10 единиц техники ГСЧС. Для ликвидации огня спасатели использовали пенные стволы.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Напомним, ранее в селе Копанки Кировоградской области загорелась деревянная церковь.
Кроме того, в Николаеве фейерверк залетел на балкон многоэтажки. В результате загорелись две квартиры.
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