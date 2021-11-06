На Новый год в Буковель можно будет не всем: для горнолыжных курортов будут действовать особые правила

В Буковель будут пускать туристов с ковид-сертификатами / Фото: Коллаж: Сегодня

Встретить Новый год в Карпатах смогут только вакцинированные украинцы. Канатные дороги и подъемники будут также работать только для вакцинированных.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает "Зеркало недели".

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Глава Минздрава рассказал, как будут работать лыжные курорты в новогодние и рождественские праздники.

"На Новый год горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных от наводнения туристов. Канатные дроги и подъемники будут также работать только для вакцинированных", – сказал он.

Минздрав разрабатывает систему, когда вакцинированным будут выдавать браслеты, в которые в цифровом виде будет "зашита" информация о вакцинации.

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Красная зона в Украине

Вскоре в Украине красная зона карантина может расшириться. Попасть туда рискуют Волынская, Харьковская и Тернопольская области. В них ухудшилась статистика COVID-19.

Сейчас в красную зону входят такие области:

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Львовская;

Николаевская;

Одесская;

Ровенская;

Сумская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черниговская;

С 1 ноября в красную зону включена и столица – город Киев.

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