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На Новый год в Буковель можно будет не всем: для горнолыжных курортов будут действовать особые правила

Юлия Гаврилюк
6 ноября, 08:59
Комиссия поручила разместить на сайтах курортов информацию о дополнительных карантинных ограничениях

В Буковель будут пускать туристов с ковид-сертификатами / Фото: Коллаж: Сегодня

Встретить Новый год в Карпатах смогут только вакцинированные украинцы. Канатные дороги и подъемники будут также работать только для вакцинированных.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает "Зеркало недели".

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Глава Минздрава рассказал, как будут работать лыжные курорты в новогодние и рождественские праздники.

"На Новый год горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных от наводнения туристов. Канатные дроги и подъемники будут также работать только для вакцинированных", – сказал он.

Минздрав разрабатывает систему, когда вакцинированным будут выдавать браслеты, в которые в цифровом виде будет "зашита" информация о вакцинации.

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Красная зона в Украине

Вскоре в Украине красная зона карантина может расшириться. Попасть туда рискуют Волынская, Харьковская и Тернопольская области. В них ухудшилась статистика COVID-19.

Сейчас в красную зону входят такие области:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Ровенская;
  • Сумская;
  • Херсонская;
  • Хмельницкая;
  • Черниговская;

С 1 ноября в красную зону включена и столица – город Киев.

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