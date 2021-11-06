На Новый год в Буковель можно будет не всем: для горнолыжных курортов будут действовать особые правила

В Буковель будут пускать туристов с ковид-сертификатами / Фото: Коллаж: Сегодня
Встретить Новый год в Карпатах смогут только вакцинированные украинцы. Канатные дороги и подъемники будут также работать только для вакцинированных.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает "Зеркало недели".
Глава Минздрава рассказал, как будут работать лыжные курорты в новогодние и рождественские праздники.
"На Новый год горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных от наводнения туристов. Канатные дроги и подъемники будут также работать только для вакцинированных", – сказал он.
Минздрав разрабатывает систему, когда вакцинированным будут выдавать браслеты, в которые в цифровом виде будет "зашита" информация о вакцинации.
Красная зона в Украине
Вскоре в Украине красная зона карантина может расшириться. Попасть туда рискуют Волынская, Харьковская и Тернопольская области. В них ухудшилась статистика COVID-19.
Сейчас в красную зону входят такие области:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Ровенская;
- Сумская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черниговская;
С 1 ноября в красную зону включена и столица – город Киев.
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