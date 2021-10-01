На оккупированном Донбассе отменили комендантский час, но с одним условием

На оккупированном Донбассе частично отменили комендантский час / Фото: Коллаж: Сегодня

В "ЛНР" продлили отмену комендантского часа до 1 февраля. Кроме того, в "ДНР" продлили отмену комендантского часа по выходным до 1 февраля.

Об этом пишут "Новости Донбасса".

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На оккупированной части Донецкой области ограничения на передвижения для гражданского населения снимается с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника. Это значит, что комендантского часа не будет на выходных. Такой режим продлится до 1 февраля 2022 года.

А вот в отдельных районах Луганской области комендантский час совсем отменяется до 1 февраля. Ограничения с 23:00 по 04:00 сохраняются на прифронтовых территориях в Славяносербском районе и возле городов Кировск (Голубовка) и Первомайск.

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;

11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;

12 сентября – один погибший и трое раненых;

13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;

14 сентября – один боец ВСУ был ранен;

16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;

17 сентября – двое бойцов получили ранения;

19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.

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