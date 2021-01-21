Был нелегальный, на окнах – решетки: самое главное о пожаре в доме престарелых в Харькове

В пожаре в частном пансионате для пожилых людей в Харькове пятнадцать человек погибли и одиннадцать пострадали.

Рассказываем, что известно о трагедии сейчас.

Что произошло

Пожар возник в 15:03 в частном доме на ул. Нижнегиевская, 150б. Оказалось. что это – здание дома престарелых. На месте пожара обнаружены тела 15 человек. В ГСЧС классифицировали пожар как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Причины

Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей (ч.2 ст. 270 УК). Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата.

"Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждения, который тоже будет задержан в порядке статьи 208 УПК. Три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают", – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как это было – слова очевидцев

В Харькове люди, которые живут по соседству со сгоревшим нелегальным домом престарелых, рассказали, что знают об этом учреждении. Но известно им не так уж и много. Говорят, обитатели дома редко выходили за территорию.

Один из соседей рассказывает, что летом пожилые люди гуляли по двору, а зимой их не видели. Иногда туда приезжала бригада скорой помощи. На вопрос о том, сколько людей спасли и сколько умерло, мужчина ответил: "Даже неизвестно, сколько их там было. Потому что это нелегальная компания, которая содержит стариков. Мы сколько живем тут, никогда их не видели, только голоса слышим пожилых людей и все".

Как заявил директор Харьковского областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага, дом престарелых работал незаконно.

"Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте. Такого учреждения по этому адресу ни в одном реестре Харьковской области не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", — сказал чиновник.

Как сообщил "Сегодня" начальник Следственного управления Главного управления полиции Харьковской области Сергей Чиж, ни в одном реестре нет такого учреждения.

Как спасали людей

Местные жители помогали выносить пожилых людей, большинство живущих там были парализованные.

"Пенсионеров выносили прямо в памперсах и клали на снег", – рассказала местная жительница Елена.

По словам женщины, она с родственниками сразу побежали на помощь, как только узнали об инциденте. На второй этаж было невозможно зайти, соседи выносили тех, кто был на первом этаже.

Как отреагировали власти

На происшествие отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства поручил Кабинету министров немедленно разобраться в ситуации с пожаром, а также срочно создать государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработать механизмы предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.

Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание правительства.

"Мои искренние соболезнования родным и близким", – добавил Шмыгаль.

В Харькове 22 января объявили днем траура по погибшим. Город возьмет на себя все затраты и организацию похорон погибших. Как заявил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, также город оплатит лечение пострадавших.

"В наши больницы доставлены пять человек. Город Харьков берет на себя все затраты по медикаментам, по обслуживанию этих людей. Смотрим на состояние их здоровья в динамике", – сказал Терехов.

Городские власти сейчас выясняют, сколько именно человек находилось в нелегальном доме престарелых. И планируют проверки всех подобных учреждений в Харькове и области.