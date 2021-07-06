На пляжах Николаева нашли кишечную палочку. Чем она опасна (видео)

Специалисты пока не рекомендуют купаться на двух пляжах Николаева. Фото: mkrada.gov.ua
В пробах воды на николаевском пляже "Чайка" и в зоне отдыха "Намыв" обнаружили превышение индекса кишечной палочки. Купаться в этих местах отдыхающим пока не советуют.
Как сообщает корреспондент "Сегодня" Ирина Каминская, в акватории Южного Буга кишечной палочки в пять раз больше нормы. Всего исследование воды провели на четырех участках.
Насколько опасна кишечная инфекция
Кишечная палочка (лат. Escherichia coli) — бактерия, которая живет в наших кишечниках и имеет множество разновидностей. Большинство из них – безвредны. Однако существуют и такие, которые способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Летом одним из основных источников заражения может стать речная и морская вода, которая при купании неизбежно попадает в рот. Еще одна причина – грязные продукты питания.
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Существует несколько видов кишечной палочки. Но всем им присущи общие симптомы:
- температура до 39 градусов;
- озноб, лихорадка, общий упадок сил;
- боли в животе, рвота и сильная диарея.
В большинстве случаев выздоровление наступает через неделю, однако возможны и серьезные осложнения. К примеру, у переболевшего человека может появиться анемия, проблемы свертываемостью крови и работой почек. Этому в большей степени подвержены дети.
При появлении характерных симптомов следует изолировать больного и обратиться к врачу.
Ранее мы сообщали, что в Одессе отдыхающим не советуют купаться в море.
Также напомним, в Киеве на двух пляжах с голубым флагом нельзя купаться.
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