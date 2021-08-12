Кладбище медуз. Туристы в Кирилловке решили очистить море своими силами – видео

Отдыхающие выносят в пакетах медуз из воды. Коллаж "Сегодня"

В четверг, 12 августа, курортную Кирилловку в Запорожской области продолжают атаковать медузы. Однако отдыхающим это уже не мешает – пляжи забиты людьми. Владельцы баз отдыха установили специальные барьерные сетки от медуз, но это оказалось не особо эффективно.

Видео с пляжа опубликовали в YouTube-канале "Земеля".

Автор показал много мертвых медуз на побережье. При этом туристы купаются в море и загорают на пляжах.

Некоторые отдыхающие пытаются спасти ситуацию и своими силами очистить место для купания. С помощью пакетов они вылавливают медуз из воды, а затем выбрасывают их на берег.

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"На пляже прям целое медузное кладбище. Люди даже пакетами вылавливают их из моря и кладут на берег. При этом наша власть ничего не делает", – рассказал отдыхающий.

Что делать, если ужалила медуза

Самый распространенный вид медуз в Азовском море – корнерот . Ожог от него не смертельный, но опасный для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей.

На сайте Госпродпотребслужбы дали такие советы:

В случае контакта принять антигистаминный препарат.

Промыть обожженное место морской или соленой водой (пресной – нельзя), а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.

Нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-ным уксусом.

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