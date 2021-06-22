На пляже в Одесской области сошел оползень: под землей могут быть люди (фото, видео)

Один свидетель говорит, что на месте инцидента видел девушку, другие утверждают – там была семейная пара с ребенком

/ Фото: ГСЧС

Одесской области произошел оползень на берегу моря. Есть подозрение, что под землей оказались люди.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и "Думская".

По данным спасателей, об инцидент произошел в селе Лебедевка Белгород-Днестровского района около 14:30. Там обвалился грунт высотой 15 метров на площади около 150 квадратных метров.

/ Фото: ГСЧС

На месте инцидента нашли вещи отдыхающих. Ищут людей, которые могли оказаться под завалом.

/ Фото: ГСЧС

Кроме спасателей, на поиски отправились военнослужащие и местные жители – всего около 40 человек – а также семь единиц техники.

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По информации СМИ, несчастный случай произошел возле базы отдыха "Жемчужина".

/ Фото: ГСЧС

Один из свидетелей говорит, что незадолго до происшествия видел на том месте девушку. По другим данным, могло завалить семейную пару с ребенком.

/ Фото: ГСЧС

Напомним, в Мелитополе из-за оползня на женщину обрушился сарай.

Также мы писали, что в Италии сошел оползень, который смыл сотни гробов в море – обрушившийся пласт земли зацепил местное кладбище.