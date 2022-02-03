На Прикарпатье контрабандисты самолетом перевозили сигареты в Румынию (видео)

У самолета нету регистрационных знаков / Коллаж "Сегодня"

В Ивано-Франковской области оперативники задержали "Кукурузник" АН-2, который незаконно пересекал украинско-румынскую границу. Таким образом контрабандисты перевозили сигареты.

Об этом сообщает государственная пограничная служба Украины.

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Что известно

Воздушное судно правоохранители обнаружили на окраине села Серафинцы Коломыйского района. Самолет, по меньшей мере, дважды незаконно пересекал украинско-румынскую границу.

Пока неизвестно, кому принадлежит самолет. У него нет регистрационных знаков. Товар контрабандисты могли доставлять в соседнюю Румынию или в другие страны.

Накажут ли нарушителей

О правонарушении, предусмотренном ст. 334 УК "Нарушение правил международных полетов" и ст. 281 УКУ "Нарушение правил воздушных полетов", направили сообщение в полицию Ивано-Франковской области.

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Контрабандисты могут заплатить штраф, получить ограничение свободы или ее лишение до пяти лет.

Закарпатские контрабандисты тащили сигареты через гору в Румынию

Закарпатские контрабандисты переносили сигареты через гору в Румынию. За один такой "рейс" они могут заработать 100-150€.

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Видео своего прохода через Карпаты в Румынию контрабандисты сами предоставили журналисту. Стартовали они из района села Деловое в сторону румынской границы и проходили через гору Менчул.

За неделю мужчины могут сделать еще 3-4 ходки. Все зависит от погодных условий и физической выносливости.

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