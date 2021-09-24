На Прикарпатье младенец умер от коронавируса

В Ивано-Франковской области младенец умер от COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Коломыйском районе Ивано-Франковской новорожденная девочка умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Ее мать болела COVID-19 перед родами.

Об этом пишет Galka.

Реклама

Мать отказалась от госпитализации

26-летняя беременная женщина заразилась коронавирусом еще в начале сентября, однако отказалась от госпитализации в роддом. 11 сентября она сделала ПЦР-тест, он оказался также положительным. Женщина в очередной раз отказалась обратиться за помощью к медикам и продолжила лечение дома.

Реклама

16 сентября повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат, а уже 18 сентября – женщина поступила в роддом и родила девочку.

Ребенок попал в реанимацию сразу после рождения

Сразу после рождения девочку перевели в реанимацию из-за ухудшения его самочувствия и подсоединили к ИВЛ.

Малышка умерла в тот же день из-за врожденной пневмонии. Согласно посмертному анализу – у нее обнаружили коронавирус.

Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.