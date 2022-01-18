На Прикарпатье могут ужесточить карантин: что изменится

На заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС на Прикарпатье решили усилить контроль над карантином / Фото: Коллаж: Сегодня
COVID-ситуация в Ивано-Франковской области ухудшается, заболеваемость за неделю выросла в 3,5 раза. В регионе приняли решение об усилении контроля над соблюдением карантина.
Об этом сообщает в Facebook глава местной ОГА Светлана Онищук.
Состоялось внеочередное заседание Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Вспышка заболеваемости
"Показатель заболеваемости COVID-19 составляет 9816,19 на 100 тыс. населения. В течение двух недель текущего года наблюдается рост заболеваемости – зарегистрировано 5097 случаев заболевания против 1429 случаев за прошлую неделю, заболеваемость выросла в 3,5 раза, в частности среди детей – в 4,5 раза", - говорится в сообщении.
Выше 50% рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей – в 54 территориальных общинах.
Возможные ограничения
"В случае дальнейшего увеличения уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями среди детей дошкольного возраста и учащихся школ будет принято решение о приостановлении учебно-воспитательного процесса. Также будет ограничено проведение развлекательных мероприятий, публичных событий, деятельность общепита", - отметила Онищук.
Она добавила, что также ограничат проведение других мероприятий.
Медики готовятся к COVID-волне
Медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".
"Тенденции по распространению "Омикрона" в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни. В то же время медицинская система постоянно совершенствуется к очередной нагрузке", – говорится в сообщении.
Эффективными в борьбе с пандемией остаются простые правила:
- использование защитных масок;
- соблюдение дистанции;
- регулярное мытье рук;
- вакцинация от COVID19.
"Напоминаем, что невакцинированные имеют в десять раз более высокий риск смертности от COVID-19 и в 4,5 раза выше риск госпитализации, чем прошедшие базовый курс прививки", - добавили медики.
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