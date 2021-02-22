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На Прикарпатье начали работу карантинные блокпосты (фото)

22 февраля, 06:57

Юлия Безпечная

В полиции утверждают, что не блокируют движение

В Ивано-Франковской области из-за вспышки COVID-19 работают 16 карантинных контрольно-пропускных пунктов, на которых несут службу совместно полицейские, медики, спасатели и военные.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"На контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы", – говорится в сообщении.

В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения.

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Кроме того, правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им важность соблюдения карантина и призывают ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.

В полиции подчеркивают, что не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль и призывают граждан с пониманием отнестись к вынужденным мерам.

Как и где работают пункты

В круглосуточном режиме:


С 06:00 до 21:00:

Напомним, по словам медиков, ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области критическая – в больницы впервые поступают тяжелые кислородозависимые дети с коронавирусом.

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