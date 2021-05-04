На Прикарпатье произошла стрельба, ранены два человека (фото)

На заправке возник конфликт между двумя компаниями, а дальше в ход пошло оружие

/ Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области мужчина устроил стрельбу на заправке, ранил двух человек и скрылся. Но его уже нашли и задержали. Вот только правоохранители вменяют ему всего лишь хулиганство. Об этом сообщили в Нацполиции.

Копам поступило сообщение, что в селе Черемхов, Коломыйского района, на автозаправке неизвестный устроил стрельбу.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что на территории заправки было две компании. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонентов. В результате местные жители, 32 и 38 лет, с ранениями были госпитализированы, а правонарушитель с места происшествия скрылся.

Полицейские с помощью камер наблюдения установили марку автомобиля, на котором скрылся стрелок, после чего с помощью спецназа разыскали и задержали мужчину у него дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи.

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Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине уже сообщили о подозрении.

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