На Прикарпатье жестоко убили молодого бойца АТО: все подробности (фото)

На Прикарпатье убили ветерана АТО. Фото: коллаж "Сегодня"
В Ивано-Франковской области задержали преступника, который убил участника боевых действий Василия Попадыча. Между мужчинами произошла перепалка.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Ивано-Франковской области.
Новые подробности ЧП
ЧП произошло в городе Надворная. 9 октября около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение, что между двумя мужчинами случился конфликт и один из них ударил своего оппонента ножом и скрылся с места преступления.
В результате пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу, где он скончался. Погибшим оказался 24-летний участник боевых действий Василий Попадыч.
Преступником оказался 41-летний местный житель
Правоохранители провели комплекс следственно-оперативных мероприятий и установили личность злоумышленника и задержали его через час после преступления. Им оказался 41-летний местный житель.
Как стало известно, задержанный в прошлом судимый за совершение ряда преступлений.
Что грозит злоумышленнику?
Преступника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении умышленного убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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