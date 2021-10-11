На Прикарпатье жестоко убили молодого бойца АТО: все подробности (фото)

На Прикарпатье убили ветерана АТО. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ивано-Франковской области задержали преступника, который убил участника боевых действий Василия Попадыча. Между мужчинами произошла перепалка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Ивано-Франковской области.

Новые подробности ЧП

ЧП произошло в городе Надворная. 9 октября около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение, что между двумя мужчинами случился конфликт и один из них ударил своего оппонента ножом и скрылся с места преступления.

В результате пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу, где он скончался. Погибшим оказался 24-летний участник боевых действий Василий Попадыч.

25 летний участник боевых действий Василий Попадыч

Убийцу поймали полицейские. Фото: ГУ НП Украины

Преступником оказался 41-летний местный житель

Правоохранители провели комплекс следственно-оперативных мероприятий и установили личность злоумышленника и задержали его через час после преступления. Им оказался 41-летний местный житель.

Как стало известно, задержанный в прошлом судимый за совершение ряда преступлений.

Место, где произошло убийство. Фото: ГУ НП Украины

Что грозит злоумышленнику?

Преступника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении умышленного убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

На место прибыла полиция. Фото: ГУ НП Украины

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