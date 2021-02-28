На реках в Украине вырастет уровень воды: какие области затопит

В Украину пришло потепление, которое принесло с собой повышение уровня воды в ряде водоемов в разных частях страны.

Об этом предупреждают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

В частности, с 1 по 3 марта уровень рек бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях может подняться на 10-50 сантиметров, а местами даже возможно затопление заводей. А на реке Рата объявили "желтый" уровень опасности из-за вероятности затопления хозяйственных сооружений в селе Межиречье на Львовщине.

Кроме того, в этих же числах уровень воды в реках бассейна Припяти тоже может подняться вплоть до 50 сантиметров. В связи с этим возможен выход воды на пойму в реке Горынь возле города Дубровица в Ровенской области, а также затопление в Ратневском, Любешевском и Старовыжевском районах Волынской области и Заречнянском районе Ровенской области. Кроме того, в Ратневском районе может затопить приусадебные участки в приречных населенных пунктах. Тоже объявлен "желтый" уровень опасности.

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А с 28 февраля по 2 марта на участке Днестровского водохранилища Рухотин – Жванец ожидается вскрытие льда, ледоход и формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды. Но негативных последствий спасатели не анонсируют.

Также прогнозируется подъем воды в бассейнах Прута и Сирета (от 20 до 70 сантиметров), а также на реках бассейна Днестра (от 50 сантиметров до 1 метра), на реке Вишня возле села Твиржа (от 1,5 до 2 метров) и на реке Ворона возле села Тысменица в Ивано-Франковской области (от 50 сантиметров до метра).

Напомним, что ранее на этой неделе из-за резкого потепления в Киеве начал активно таять снег, из-за чего затопило столичные дворы, тротуары и подходы к метро.

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