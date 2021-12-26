На реке Южный Буг двое детей провалились под лед: оба погибли

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии/Фото: ГСЧС, коллаж: "Сегодня"

В Кировоградской области на реке Южный Буг под лед провалились двое детей. Все закончилось смертью — спасатели нашли их тела.

Об этом сообщает ГСЧС в Кировоградской области.

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Детали инцидента

Трагедия произошла 26 декабря. В 14:22 в ГСЧС поступило сообщение, что на реке Южный Буг под лед провалились двое детей. На место сразу отправились спасатели.

Детей нашли

Работники ГСЧС достали из воды тела двух детей 2009 и 2012 годов рождения. Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.

Что делать, если вы провалились под лед?

сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

громко позовите на помощь;

широко раскиньте руки на края пролома и удерживайтесь от погружения в воду с головой;

старайтесь осторожно дотянуться до какого-то предмета, что поможет вам удержаться или выбраться на поверхность;

выбирайтесь на лед без резких движений, налегая на него грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Старайтесь занять своим телом наибольшую площадь на льду;

выбравшись из проруби, необходимо отойти от нее на безопасное расстояние, а затем ползти в ту сторону, откуда вы пришли, ведь там прочность льда уже проверена. Ни в коем случае нельзя быстро бежать к берегу, даже если вам этого очень хочется;

далее необходимо переодеться. Если сухой одежды под руками нет, выкрутите мокрый и снова оденьте его. Для согревания делайте любые физические упражнения.

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