На Симферополь обрушился мощный ливень: дома затопило, машины "плывут" по улицам

На Симферополь обрушился мощный ливень. Коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 19 августа, в Симферополе, где ливни затопили город, за 2 часа выпало 57 мм осадков – это 130% месячной нормы. Город накрыл сильный ливень, подтопивший ряд улиц, а в некоторых районах даже выпал град.

Об этом сообщает Интерфакс.

Авто в городе плавают по воде, частные дома и дворы затоплены, задержаны несколько авиарейсов. Из-за обильных осадков улицы города превратились в реки.

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Ранее мы сообщали, что на Керчь обрушился мощный ливень. В городе начался потоп

Кроме того, недавно сильный град остановил движение на трассе Одесса – Киев, а в Николаевской области шквальный ветер срывал крыши с домов.