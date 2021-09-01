На скорости прокатил на капоте. В Запорожской области водитель сбил полицейского – видео

Водитель отказался проходить проверку на опьянение и наехал на копа. Коллаж "Сегодня"

В Запорожской области, где ранее в ДТП погибли дети, водитель наехал на полицейского при исполнении служебных обязанностей. Сейчас правоохранитель находится с серьезными травмами в больнице.

Об этом сообщили в СБУ.

ДТП произошло 31 августа около 11:00 в центре поселка Михайловка. Правоохранители остановили Mazda за нарушение правил дорожного движения. За рулем был 71-летний местный житель с признаками опьянения, в салоне сидела 13-летняя девочка.

Копы предложили водителю пройти тест на опьянение в больнице, но он отказался, закрылся в салоне и начал ехать на полицейского. В итоге старший сержант полиции оказался на капоте иномарки.

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"Это не остановило водителя и он продолжал набирать скорость. Mazda проехала почти 5 км на большой скорости и остановилась, когда совершила столкновение с деревом", – написала пресс-служба.

В результате полицейский сломал обе ноги, а девочка получила сотрясение головного мозга средней степени тяжести.

Правоохранители открыли дело сразу по трем статьям:

Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Нарушение правил безопасности дорожного движения водителями в состоянии опьянения. Посягательство на жизнь правоохранителя, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.

Наказание за первые два нарушения – до двенадцати лет лишения свободы, за третье – от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное. Сейчас нарушитель задержан.

Главные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП

нарушение правил маневрирования – 22%

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%

пьяное вождение – 5%

Ранее мы сообщали, что в Одесской области автомобиль въехал в колонну байкеров, есть раненые.

Также напомним, под Киевом в ДТП погиб мужчина – его 6-летнего сына госпитализировали.