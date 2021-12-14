На Сумщине подростки сбежали из дома из-за телефона (видео)

В Сумской области полицейские с волонтерами искали двух подростков. Они сбежали из дома на отцовской машине, которой даже не умели управлять.
Автомобиль нашли в поле
Автомобиль, на котором уезжали дети, нашли впоследствии в поле. Самих беглецов увидели в Харькове на железнодорожном вокзале у входа в метро.
Почти трое суток Артем и Витя скитались по соседней области.
"Я разбил свой телефон и скрыл это от мамы с папой. Я думал, что получу", – рассказывает 15-летний Артем.
План побега Артем придумал сам, а еще и 10-летнего Витю втянул.
"Я Вите сказал, что мне не нравится в этой семье. Потом мы дождались ночи и через окно скрылись. Из гаража мы выехали на машине", – добавляет Артем.
Беглецов заметили камеры
Камеры видеонаблюдения засекли беглецов на выезде из города в направлении соседней Харьковской области.
"Несмотря на свой юный возраст, на автомобиле парни доехали из города Тростянец в город Богодухов. Там они и бросили этот автомобиль", – рассказывает инспектор ювенальной превенции управления Нацполиции Сумской области.
Оставили парни авто из-за того, что они застряли на обочине. Два дня ребята просидели в машине, а когда проголодались, то взяли наличные в авто и пошли в магазин. Далее они добирались автостопом.
Нашли беглецов в Харькове на железнодорожном вокзале. Почти в 140 километрах от дома.
Впоследствии с детьми будут работать психологи и социальные работники, чтобы такого больше не произошло.
Читайте также:
- Одесситка нашла маму, которую 21 год считали пропавшей без вести – видео встречи
- В Одесской области нашли мертвым экс-директора школы. Его искали два месяца
- В Сумской области в лесу потерялся 6-летний мальчик: искали почти сутки (фото, видео)
- Потерял память и ездил по Украине. На Волыни нашли мужчину, исчезнувшего 4 месяца назад