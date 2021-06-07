В Сумской области разоблачили педофила: набросился на ребенка в подъезде (фото)

7-летнему мальчику удалось сбежать и рассказать об инциденте папе, тот задержал злоумышленника и вызвал полицию

Как защитить детей от педофилов / Фото: Depositphotos

В воскресенье, 7 июня, в Сумской области 28-летний мужчина напал на 7-летнего мальчика – хотел изнасиловать ребенка.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

По данным следствия, 28-летний ранее судимый мужчина зашел в подъезд многоквартирного жилого дома и стал приставать к 7-летнему мальчику. Он закрыл рукой ребенку рот и пытался снять штаны. Мальчику удалось вырваться и убежать от злоумышленника.

Несмотря на то, что ребенок испугался, мальчик рассказал об инциденте папе, который сразу задержал преступника и передал правоохранителям

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Департамент уголовного розыска

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области 52-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании подростка, ему уже сообщили о подозрении.