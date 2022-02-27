На Сумы движется колонна российской техники

Оккупанты снова делают попытки захватить областной центр, но наши военные и местные не сдаются. Фото: коллаж "Сегодня"

На Сумы, в которых вчера шли ожесточенные бои с оккупантом, движется колонна техники агрессора. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"Со стороны Химпрома на город идет большая колонна вражеской техники!" – говорится в сообщении.

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Опасность для мирных

В связи с очередным наступлением российских войск на город местные власти призвали гражданских уйти в безопасное место и не выходить без необходимости на улицу. Если вы не в убежище, то держитесь подальше от окон и берегите себя.

Вчера в Сумах возобновились бои, технику и военного РФ взяли в плен

Несмотря на наступление врага, Сумы мужественно держат оборону. В частности, в городе тероборона задержала технику врага на Курском проспекте. Также взяли в плен военного Российской Федерации.