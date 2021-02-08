На трассе Киев-Чоп столкнулись микроавтобус и снегоочистительная машина (фото)

В Ровенской области на автодороге Киев-Чоп вблизи села Синев бывшего Гощанского района столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, авария произошла около семи часов утра, 8 февраля.

По предварительным данным, травмы получили трое пассажиров, двое из которых после оказания помощи медиками скорой помощи были отпущены.

Еще одного пассажира доставили в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения.

Реклама

Всех пассажиров маршрутки, которая осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки, пересадили в другое транспортное средство.

По внешним признакам оба водителя трезвые, но все равно будут проходить обследование на состояние опьянения.

"Правоохранители обращаются ко всем водителям во время сложных погодных условий соблюдать скоростной режим и дистанцию. А пешеходам – не спешить пересекать проезжую часть, не убедившись, что транспортные средства полностью остановились", – добавили спасатели.

Ранее мы сообщали, что в ДТП на трассе Киев – Чоп насмерть разбились два человека, еще двое в больнице.

Также напомним, в Одессе пьяный спровоцировал ДТП с 7 автомобилями.