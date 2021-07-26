На трассе Киев – Чоп в ДТП пострадали дети: авто застряли в пробках (фото)

Всего в аварии пострадали шесть человек, пока не известно, в каком они состоянии

ДТП парализовало трассу Киев - Чоп / Фото: Сегодня

Во Львовской области на трассе Киев – Чоп столкнулись два авто. В результате пострадали четверо детей и двое взрослых, на дороге образовалась пробка.

Об этом сообщает "Варта 1".

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ДТП случилось 26 июля на мосту вблизи села Розвадов Стрыйского района. Там столкнулись автомобили Honda и Skoda. По предварительной информации, шесть травмированных: четверо детей и двое взрослых.

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Место ДТП на трассе. Фото: патрульная полиция

"Движение затруднено – тянучка в обоих направлениях примерно по 1 километру. Патрульные организовали реверсивное движение", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее во Львовской области на трассе Киев – Чоп столкнулись два авто. В результате ДТП один человек погиб, четверо – травмированы.

Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав . В больницу были направлены 23 человека.