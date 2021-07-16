На трассе Киев – Одесса сошел оползень. Что сейчас происходит на месте – видео

Работники коммунальной службы считают, что обвал случился из-за долгих ливней – почва стала слишком мокрой

Часть дороги провалилась. Коллаж "Сегодня"

В Одесской области на трассе Киев – Одесса из-за оползня образовалось огромная пропасть. Машины пускают по встречке. Коммунальщики говорят: беды наделали затяжные ливни.

Об этом сообщает "Сегодня".

На полосе в направлении Черного моря, вблизи села Троицкого образовалось огромная пропасть. Аварийный участок оградили, на месте круглосуточно работают ремонтники.

Сейчас компания-подрядчик меняет переувлажненную почву. Круглосуточно работает 10 единиц спецтехники, уже заменили 2,2 тыс. куб. метров земли.

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Также на месте дежурит инженер службы, работает дополнительная техника.

Напомним, в Одесской области произошел оползень на берегу моря. Спасатели искали женщину, которая могла оказаться под завалами.

Кроме того, во Львовской области в селе Модрычи Дрогобычского района почти полтысячи жителей остались без газоснабжения из-за оползня.