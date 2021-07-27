На трассе Киев – Одесса в ДТП попал автобус с пассажирами: есть погибший и много пострадавших

Водитель автобуса не справился с управлением – движение по дороге пока затруднено

ДТП на трассе Киев - Одесса / Фото: Сегодня

В Одесской области на трассе Киев – Одесса рейсовый автобус сообщением "Киев – Кишинев" столкнулся с грузовиком. В результате один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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ДТП случилось ночью 27 июля вблизи села Знаменка в Подольском районе. Тогда в автобусе было 20 пассажиров.

ДТП на трассе Киев – Одесса. Фото: Нацполиция

В аварии пострадали пятеро взрослых и один ребенок 2008 года рождения. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

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Полицейские предварительно установили, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с зерновозом "МАН", который стоял на обочине.

Сейчас на месте работают следователи, медики оказывают помощь пассажирам. На 309 километре автодороги затруднено движение.

Напомним, ранее во Львовской области на трассе Киев – Чоп столкнулись два авто. В результате ДТП один человек погиб, четверо – травмированы.

Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав . В больницу были направлены 23 человека.