На трассе Львов – Луцк обвалился мост: шокирующее видео

/ Фото: Facebook
Сегодня на трассе Львов – Луцк возле села Гаек обрушился мост. Проезд по дороге невозможен.
Об этом сообщает "Варта1".
В результате никто не пострадал, однако движение транспорта полностью заблокировано.
Возможные варианты объезда:
- Дорога "Жовква — Червоноград";
- Дорога "Буск — Лопатин".
/ Фото: Facebook
Как сообщалось ранее, в селе Пески на Львовщине под землю ушел целый сад. Пропасть 25 метров в ширину и 12 в глубину образовалась за одну ночь. В несколько метрах от обвала стоит дом, в котором живет мужчина, а с другой стороны находится дорога.
Также мы писали, что в Одессе рухнуло перекрытие в квартире жилого дома. Обрушение произошло на площади в 40 квадратных метров.
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