Фото: Evgen Gomonjuk/Facebook
На трассе Одесса – Киев загорелся автобус. Клубы черного дыма поднимаются высоко в небо.
Фото: Evgen Gomonjuk/Facebook
Соответствующее видео опубликовали очевидцы в соцсетях.
По предварительным данным, пострадавших нет, люди успели выйти.
По словам очевидцев, водители оперативно эвакуировали людей, пытались тушить пламя огнетушителями (в том числе теми, что предоставили другие водители легковых авто), даже успели спасти какие-то личные вещи пассажиров.
Напомним, в сентябре 2020 на трассе Киев – Одесса вспыхнул пассажирский автобус. В результате инцидента никто не пострадал, так как все пассажиры успели эвакуироваться из транспортного средства.
Кроме того, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе.
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