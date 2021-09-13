На Волыни разгорелся скандал из-за бирок для новорожденных в роддоме

В Нововолынске Волынской области в роддоме из-за разгоревшего скандала решили поменять дизайн бирок для новорожденных.

Об этом сообщили на странице в Facebook Нововолынской центральной городской больницы.

"Сегодня выдали новые бирочки малышам. Дизайн непосредственно согласовывается с родителями новонарожденных. Нравится ли вам предложенный дизайн? Ждем новых предложений", – говорится в сообщении.

Детали инцидента

Ранее в Нововолынске Волынской области в роддоме разгорелся скандал из-за новых бирок для малышей. На бирке было указано имя ребенка, дата рождения, время и вес. Также написано, что "продукт" содержит 50% от мамы и 50% от папы и сделан с любовью.

Не все положительно оценили креативный подход работников роддома. В частности, глава секретариата депутатского объединения "Защита прав ребенка — приоритет государства" Людмила Волынец отметила, что не воспринимает такое отношение к рождению человека.

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​"И где же уважение к ребенку? Или к ее родителям? О каких правах ребенка здесь идет речь?", — написала она.

В комментариях к посту мнения разделились – часть пользователей соцсети поддержала идею с такими бирками, другие же раскритиковали их.

Напомним, ​26 мая этого года Кабмин одобрил для внесения в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о государственной помощи семьям с детьми, предусматривающий увеличение размера помощи при рождении ребенка.

Также напомним, что в 2011 году размер выплат по рождению ребенка отличался: до 30 прожиточных минимумов на первого ребенка, до 60 – на второго и до 120 – на третьего и последующего ребенка. Тогда это было около 25, 50 и 100 тыс. соответственно. А с середины 2014 года дифференциацию выплат отменили, а выплаты растянули на три года.