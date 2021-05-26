На Волыни грузовик насмерть переехал женщину (фото)

Женщина погибла на месте ДТП. Фото: ГУНП
На Волыни в Луцком районе водитель грузовика Renault RVI сбил 60-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 25 мая, около 23 часов на автодороге Луцк-Радехов-Львов, вблизи села Коршев.
Женщина погибла на месте ДТП. Фото: ГУНП
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".
Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Фото: ГУНП
Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее мы сообщали, что в Виннице водитель на скорости сбила 13-летнего школьника.
Также напомним, во Львовской области легковушка дважды переехала четырехлетнюю девочку.
Новости на эту же тему: