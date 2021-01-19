На Волыни к авто прицепили огромный "поезд" из санок: видео опасного развлечения

На Волыни украинцы создали рекордный "поезд" из санок. Дети катались на улице, соединив между собой 23 пары саней.
Об этом сообщили новости "Сегодня".
Так, в селе Хорлупы участников с их "транспортом" соединили вместе, а сам "поезд" прицепили к легковушке отца одного из малышей. Дети говорят, что такое развлечение им очень понравилось.
В селе катаются так уже не впервые, однако в прошлом году паровозик был вдвое меньше. Поэтому этой зимой дети установили крайне опасный рекорд.
Напомним, недавно в Тернопольской области погиб молодой парень, который хотел покататься на имитированных санках.
Кроме того, в Сумах катание на тюбинге для маленькой девочки обернулось больничной койкой.
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