На Волыни к авто прицепили огромный "поезд" из санок: видео опасного развлечения

На Волыни украинцы создали рекордный "поезд" из санок. Дети катались на улице, соединив между собой 23 пары саней.

Об этом сообщили новости "Сегодня".

Так, в селе Хорлупы участников с их "транспортом" соединили вместе, а сам "поезд" прицепили к легковушке отца одного из малышей. Дети говорят, что такое развлечение им очень понравилось.

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Видео: Сегодня

В селе катаются так уже не впервые, однако в прошлом году паровозик был вдвое меньше. Поэтому этой зимой дети установили крайне опасный рекорд.

Напомним, недавно в Тернопольской области погиб молодой парень, который хотел покататься на имитированных санках.

Кроме того, в Сумах катание на тюбинге для маленькой девочки обернулось больничной койкой.