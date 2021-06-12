На Волыни контрабандисты незаконно переправляли в Польшу людей с сигаретами (фото, видео)

У них были самодельные тепловизоры и дроны – людей переправляли по реке Западный Буг, а затем давали им задания продать табачные изделия

Фото: пресс-служба МВД

В Волынской области полицейские разоблачили и прекратили масштабную схему незаконной переправки человек через госграницу. Они продавали сигареты в Польше.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, местные жители лодками незаконно переправляли людей через Западный Буг в Польшу. Им давали сигареты, которые они должны были продать и вернуться обратно с деньгами. В среднем доход от продажи 1 ящика табачных изделий мог достигать и тысячи долларов США. Полицейские задокументировали как минимум 5 эпизодов такой преступной деятельности.

Фото: пресс-служба МВД

Правоохранители проводят обыски в населенных пунктах Ковельского района. Они нашли и изъяли мобильные терминалы, радиоуправляемые самолеты с принадлежностями, бинокли, тепловизоры, радиостанции, надувные лодки и жилеты для плавания, ружья, патроны и другие предметы. Транспортные средства фигурантов поместили на штрафплощадку, а на все изъятое имущество будет наложен арест.

Фото: пресс-служба МВД Реклама

Фото: пресс-служба МВД

Задержанным грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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