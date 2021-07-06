На Волыни от удара током погиб ребенок. Как это произошло

Прибывшие на место вызова медики пытались реанимировать ребенка, но, к сожалению, безуспешно

От удара током погиб восьмилетний мальчик. Фото: коллаж "Сегодня"

В Волынской области от удара электрическим током погиб восьмилетний мальчик. Несчастный случай произошел около 23:00 в селе Большой Омеляник.

Об этом правоохранителям сообщили медики, которые выехали на место происшествия, рассказали в пресс-службе ГУНП.

Полицейские установили, что восьмилетний мальчик зашел в хозяйственное помещение, где зацепился за электроточильный станок, в котором была разобрана пусковая кнопка. В результате он получил поражение электрическим током. Несмотря на проведение реанимационных действий, ребенка спасти, к сожалению, не удалось.

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По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой "несчастный случай".

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Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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Также напомним, во Львове в подвале подростка убило током.