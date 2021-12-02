На Волыни власти выдали тайное место для жертв насилия ради пиара

В помещении уже доделывают ремонтные работы / Коллаж "Сегодня"

Мэр Камень-Каширская Виктор Пась за несколько дней до открытия кризисной комнаты выдал ее месторасположение. Она создана для тех, кто пострадали от домашнего насилия и/или насилия по статье.

Об этом сообщается на сайте общины.

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В общине с мая открыли "Дневной центр". В бюджете области заложили 537 911 тысяч гривен на ремонтные работы, из которых уже потратили 421 тысяч гривен и осталось 116 тысяч, которые предусмотрены на обустройство центра.

Позже прес-служба общины отчиталась на сайте про работу. В материале они выдали адрес кризисной комнаты, где будут находится пострадавшие от насилия. А также написали, что: "Место расположения кризисной комнаты не разглашается".

Мэр Камень-Каширского выдал местонахождение кризисной комнаты для пострадавших от насилия. Скрин: сайт общины

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Проблема домашнего насилия в Киеве

С начала года в полицию Киева поступило 13 964 обращения относительно домашнего насилия. А в городской Центр гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия обратились 3250 пострадавших.

Всего же в городе с начала года зафиксировано 17 214 обращений относительно домашнего и гендерно обусловленного насилия;

За сентябрь полиция зафиксировала 1545 случаев, а по "Телефону доверия" Центра гендерного равенства поступило 331 обращение;

Также с начала года услугами комнат кризисного реагирования воспользовался 161 человек (четверо мужчин, 85 женщин и 72 ребенка);

В городском приюте за этот же период находились 32 человека.

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