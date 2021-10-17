На Волыни водитель иномарки насмерть сбил мать трех детей и погиб сам (фото)

ДТП унесло жизнь матери троих детей/Коллаж: Сегодня

В Волынской области, где недавно школьник жестоко избил мальчика, автомобиль Mercedes насмерть сбил мать троих детей и погиб сам.

Об этом в Facebook сообщил журналист Константин Андриюк.

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Детали трагедии

Инцидент произошел в городе Владимир-Волынский.

"Внимательно всмотритесь в фотографию. На ней 28-летняя женщина взлетает в воздух от удара машины", — написал журналист.

От удара автомобиля женщина взлетела в воздух/Фото: Facebook/Kostyantyn Andriyuk

По словам Константина Андриюка, водитель автомобиля Mercedes ехал на большой скорости, когда в городе установлено ограничение в 50 км/ч.

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"От удара об забор и женщину авто начало кувыркаться. Непристегнутый водитель вылетел из салона на высоту три метра, ударился в знак и скончался на месте. 28-летняя женщина умерла в реанимации", — отметил журналист.

У погибшей осталось трое детей. В салоне Mercedes выжил 13-летний сын умершего водителя.

28-летняя женщина умерла в больнице/Фото: Facebook/Kostyantyn Andriyuk

Кроме водителя, в салоне автомобиля находился его 13-летний сын/Фото: Facebook/Kostyantyn Andriyuk

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Самые распространенные причины ДТП

С начала года самыми распространенными причинами ДТП в Украине были следующие:

нарушение правил маневрирования;

превышение безопасной скорости;

несоблюдение дистанции;

нарушение правил проезда перекрестков;

управление транспортом в состоянии опьянения.

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