На Волыни водитель иномарки насмерть сбил мать трех детей и погиб сам (фото)

ДТП унесло жизнь матери троих детей/Коллаж: Сегодня
В Волынской области, где недавно школьник жестоко избил мальчика, автомобиль Mercedes насмерть сбил мать троих детей и погиб сам.
Об этом в Facebook сообщил журналист Константин Андриюк.
Детали трагедии
Инцидент произошел в городе Владимир-Волынский.
"Внимательно всмотритесь в фотографию. На ней 28-летняя женщина взлетает в воздух от удара машины", — написал журналист.
По словам Константина Андриюка, водитель автомобиля Mercedes ехал на большой скорости, когда в городе установлено ограничение в 50 км/ч.
"От удара об забор и женщину авто начало кувыркаться. Непристегнутый водитель вылетел из салона на высоту три метра, ударился в знак и скончался на месте. 28-летняя женщина умерла в реанимации", — отметил журналист.
У погибшей осталось трое детей. В салоне Mercedes выжил 13-летний сын умершего водителя.
Самые распространенные причины ДТП
С начала года самыми распространенными причинами ДТП в Украине были следующие:
- нарушение правил маневрирования;
- превышение безопасной скорости;
- несоблюдение дистанции;
- нарушение правил проезда перекрестков;
- управление транспортом в состоянии опьянения.
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