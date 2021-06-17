На Волыни отремонтировали дорогу к известному туристическому центру: фото

На этом власти не остановятся – обещают восстановить и другие участки трассы Т-03-02

Дорога к Шацким озерам после ремонта. Фото: "Большая стройка"

На Волыни полностью восстановили согласно европейским стандартам 26 км автодороги Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Козин – /М-06/ в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". Дорога ведет к известной туристической локации – Шацким озерам.

Об этом сообщил руководитель Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

Дорога к Шацким озерам после ремонта. Фото: "Большая стройка"

Дорога к Шацким озерам после ремонта. Фото: "Большая стройка"

По словам главы области, работы по восстановлению автодороги к Шацким озерам продолжатся и в дальнейшем.

Дорога к Шацким озерам после ремонта. Фото: "Большая стройка"

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"Всего в этом году в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется отремонтировать 45,5 км дороги Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – /М-06/ на отрезке от Пищи до Любомля Ковельского района", – отметил Юрий Погуляйко.

Дорога к Шацким озерам после ремонта. Фото: "Большая стройка"

Дорога к Шацким озерам после ремонта. Фото: "Большая стройка"

Напомним, в Черниговской области заканчивают ремонт важной трассы Р-67. Эта дорога – кратчайший выход из центральной Украины в страны Балтии.

Кроме того, на Донбассе за два года отремонтируют больше дорог, чем за предыдущие 10 лет.

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