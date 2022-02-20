На "войну с Украиной": оккупанты принудительно мобилизуют этнических греков

Российские наемники принудительно мобилизуют мужчин / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские наемники принудительно мобилизуют этнических греков. Жителям ОРДЛО приходят SMS о необходимости прибыть в военкоматы, а за уклонение угрожают уголовной ответственностью.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

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Мобилизация этнических греков

"Мне стало известно, что мужчин из села Стыла на временно оккупированной территории Донецкой области, где проживают этнические греки, принудительно вывозят из домов под предлогом "призыва" на войну с Украиной", – отметила Денисова.

Жители села обратились за помощью и в целях огласки к послу Греции в Украине.

"Уже известно о вывозе в неизвестном направлении Андрея Водолазкина, отца троих детей, младшему из которых пять лет. Еще один мужчина скрывается от оккупационных войск, опасаясь за свою жизнь", – написала Денисова.

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Угрозы за неявку в военкомат

Жителям ОРДЛО приходят SMS о необходимости прибыть в военкоматы, а за уклонение угрожают уголовной ответственностью.

Денисова написала, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом.

"В частности, статьей 51 Конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещается оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах", – отметила омбудсмен.

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Как проходит призыв в ОРДЛО

Главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ" о постановке граждан ОРДЛО на воинский учет. Оккупанты уже разносят мужчинам повестки и угрожают за неявку в военкомат. Об этом пишет военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

Кроме этого, оккупанты рассылают SMS жителям ОРДЛО с угрозами об уголовной ответственности за неявку в военкомат.

"Мужчины в возрасте 18-55 лет, срочно прибыть в военные комиссариаты по месту прописки до 12:00 20.02.2022. За уклонения от явки вас ждет привлечение к уголовной ответственности", – пишут в SMS.

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