На Закарпатье арестовали начальника СИЗО: что натворил

Руководителя следственного изолятора подозревают в присвоении бюджетных средств во время ремонта камер

В кабинете у подозреваемого провели обыск. Фото: ГУНП

Начальника СИЗО в Закарпатской области заподозрили в присвоении 165 тысяч гривен из бюджета во время ремонта камер изолятора. Его отстранили от должности, а также назначили меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Алена Клименко.

За содеянное задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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В кабинете у подозреваемого провели обыск. Фото: ГУНП

Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье "смотрящий" руководил бандой рэкетиров из СИЗО. Злоумышленники угрожали пострадавшим физической расправой.

Также напомним, омбудсмен Людмила Денисова пытается отменить платные камеры в СИЗО через суд.