Небо черное от дыма: на Закарпатье пылают сразу несколько многоэтажек (фото и видео)

На Закарпатье спасатели ликвидируют масштабный пожар в селе Теребля Тячевского района. Там горят сразу несколько многоэтажных жилых домов.
Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области.
Отмечается, что возгорание началось около 15:00 в двух многоквартирных жилых домах ЖК "Солотвинский".
Тушить возгорание приехали подразделения из нескольких близлежащих городков. Сейчас на месте работают более 30 спасателей и шесть единиц техники.
Ориентировочная площадь возгорания составляет 1200 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет.
Также в Сети пишут, что это комплекс, который строили для переселенцев из Солотвино за 120 000 000 гривен.
Напомним, ранее в Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке.
Кроме того, в Кропивницком в пожаре погибла четырехлетняя девочка.
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