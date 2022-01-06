На Закарпатье ожидаются сильные снегопады – прогноз от синоптиков

В Карпатах будет мокрый снег / Фото: Коллаж: Сегодня

6 января днем в Закарпатской области синоптики передают сильные дожди с переходом в мокрый снег. А также первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщают данные Укргидрометцентра.

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"В Карпатах сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

Какая погода ждет украинцев на Рождество

7 января на Рождество в Украине будет достаточно холодная погода, но без осадков.

На западе синоптики прогнозируют от -1 до +2 градусов. На востоке ожидается максимум 3 градуса тепла.

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В северных регионах температура воздуха будет от -2 до 0 градусов. На юге столбики термометров будут колебаться от +1 до +7 градусов.

Осадков в этот день в стране не будет.

Природные катастрофы в Украине

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

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