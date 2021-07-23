На Закарпатье поезд столкнулся с грузовиком, локомотив сошел с рельсов: фото с места аварии

Водитель грузовика проигнорировал переездную сигнализацию и попытался проскочить перед поездом, но не получилось

Локомотив сильно пострадал / Фото: Укрзализныця

На Закарпатье поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде, несколько человек обратились за помощью к врачам. Пассажиров рейса будут отвозить другим поездом. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

ДТП произошло сегодня около 12:00 на регулируемом переезде перегона Королево – Рокосово. Водитель проигнорировал переездную сигнализацию и попытался проскочить перед приближающимся поездом, но не избежал столкновения.

Кабину локомотива сильно помяло. Фото: "Укрзализныця"

От удара локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой. Стало известно, что несколько пассажиров обратились к медикам, которые прибыли на место аварии.

От удара грузовик перевернулся. Фото: "Укрзализныця"

Фото: "Укрзализныця"

Также туда выехали комиссия "Укрзализныци" и полиция. Пассажиров рейса Киев – Солотвино доставят на конечную станцию ​​Солотвино дизель-поездом. Пассажиров обратного рейса Солотвино – Киев дизель-поездом доставят на станцию ​​Королево, откуда состав отправится в столицу.

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