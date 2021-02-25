На Закарпатье привезли вакцину: сколько человек получат прививки от COVID-19

В первой партии приехало почти 15 тысяч доз препарата CoviShield

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Сегодня первый груз с препаратом CoviShield от AstraZeneca прибыл на Закарпатье.

Об этом сообщает местная областная госадминистрация.

В ОГА отметили, что привезено 14,5 тыс. доз вакцины, ее отгрузили на специальный склад с соответствующими условиями хранения.

Фото: carpathia.gov.ua

Фото: carpathia.gov.ua

Фото: carpathia.gov.ua

В первую очередь планируется вакцинировать 38 медработников из мобильных бригад по иммунизации и 1620 медиков из ковидных больниц. В дальнейшем мобильные бригады будут вакцинировать работников и жителей интернатов или других специализированных учреждений ухода за пожилыми людьми.

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Местная власть уверяет, что врачи мобильных бригад прошли соответствующее обучение по иммунизации от COVID-19 вакцинами Pfizer и AstraZeneca.

Всего на первом этапе будет вакцинировано около 3 тыс. жителей Закарпатской области, однако за несколько дней до вакцинации количество желающих в каждом заведении будет дополнительно уточняться. Вакцинация является добровольной и бесплатной.

Как сообщали новости "Сегодня", 24 февраля в Украине стартовала вакцинация вакциной CoviShield. В первый день, 24 февраля, прививки получили 159 человек. Накануне главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказывал, как себя чувствуют первые вакцинированные в Украине.

Видео: Сегодня