На Закарпатье продолжается наводнение – одно село осталось без света

В Украине затопило несколько сел. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 9 января в Закарпатской области продолжается потоп. Так, в селе Русское Поле подтопленными остаются 5 домохозяйств, а в Теребле и вовсе нет электричества.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Какие населенные пункты затопило?

В воскресенье, 9 января, остаются подтопленными 5 домохозяйств в селе Русское Поле Тячевского района Закарпатской области и около 450 га сельхозугодий в Хустском районе. Вода сходит самотеком.

Подтоплений жилых домов и подвальных помещений нет.

Кроме того, частично отсутствует электроснабжение в селе Теребля Тячевского района Закарпатской области.

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Отмечается, что проезд на дорогах обеспечен. С начала работ подразделениями ГСЧС откачано около 5 тыс. 300 м3 воды.

Украину может затопить – в каких регионах ждать опасность

На реке Латорица на 0,3-0,6 метра продолжится повышение уровней воды содержанием высокого слоя воды на пойме, подтоплением дороги села Малые Геевцы и Тысянка. Синоптики прогнозируют 2-й уровень опасности – оранжевый.

На реке Тиса на 1,5-2 метра возможен подъем уровня воды. Также ожидается 1-й уровень опасности – желтый.

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8-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается восстановление подъемов уровней воды на 0,1-0,5 м, местами возможен начальный выход воды.

На реке Западный Буг возле г. Каменка-Бугская продолжится подъем воды и уровень опасности желтый.

Кроме того, 8-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м. Также местами возможен подъем воды на реке Горынь в створе поста Дубровица и уровень опасности желтый.

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